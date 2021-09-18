Туман – не дуже типова для України погода, але й кількох годин поганої видимості може вистачити, щоб трапилися великі неприємності. Крім головного протитуманного засобу – обережності, з боку водія є один загальнодоступний технічний помічник – протитуманні фари.

Протитуманні фари бувають передніми та задніми, сьогодні ми поговоримо про ті, що спереду. Чому вони, попри свої невеликі розміри й скромну потужність, в тумані ефективніші за оптику головного світла? Секретів два: по-перше, у місці розташування: передні протитуманки мають бути встановлені якомога нижче. Тому що туман ніколи не лежить просто на дорозі, завжди є прошарок чистого прозорого повітря над грунтом – протитуманні фари мають світити саме у цей прошарок.

Головна сутність протитуманних фар в їхньому низькому розташуванні та плескуватій формі променю

А щоб промінь не підіймався вище і не зачіпав “тіло” туману, протитуманка має другий секрет – плаский та широкий промінь (кут розсіювання по горизонталі 55 – 56 градусів). Такий промінь захоплює всю смугу руху та ще й трохи узбіччя, але не засліплює зустрічних водіїв.

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Які бувають протитуманки

Отже, сутність протитуманних фар у тому, що вони світять під туман, тож відповідно їхній промінь не наштовхується на мільярди мікрокрапель, що висять у повітрі й власне утворюють туман. У тому і є проблема фар ближнього і дальнього світла, що вони підсвічують мікрокраплини туману і перетворюють туман перед машиною на білу непрозору стіну.

На багатьох сучасних машинах протитуманки виконують додаткову функцію – підсвічують відповідне узбіччя в повороті

Більшість сучасних автомобілів мають передні протитуманки за замовчуванням, і конструктивно вони часто стоять у бампері, рідше – в одному блоці з оптикою головного світла. Цікаво, що в бамперах абсолютної більшості автомобілів використовуються круглі протитуманки діаметром 90 мм.

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Показово, що передні протитуманні фари згідно вимог діючих автомобільних стандартів (Правил ЄЕК ООН №19) мають обмеження за яскравістю. Інакше кажучи, протитуманки не можуть бути надто яскравими, інакше вони будуть засліплювати як свого водія, так і водіїв зустрічних машин. На жаль, багато хто з no name-виробників світлотехніки цього нормативу не дотримується. Ще частіше “тюнінгові” та контрафактні протитуманки мають неправильний світлорозподіл, видаючи вузький да довгий промінь, який неможливо перетворити на вищезгаданий протитуманний шляхом регулювання при монтажі.

Як не дивно, на більшості автомобілів європейського ринку на заводі встановлюють протитуманки одного типорозміру – 90 мм

Зазначимо тут, що протитуманна фара з правильним світлорозподілом крім їзди в тумані може допомагати водієві краще бачити краї дороги. Недаремно ж на сучасних моделях авто ці фари часто використовують для підсвічування того чи іншого узбіччя в поворотах.

Не годяться для використання

Нажаль, і автовласники, і продавці, і дуже часто виробники фар сприймають протитуманки як тюнінговий аксесуар. І намагаються з одного боку, наділити їх надзвичайною потужністю, а з іншого, не приділяють уваги правильному світлорозподілу. Тому ми б не радили купувати протитуманки від невідомого виробника і сумнівної на вигляд якості.

Є кілька важливих міркувань щодо кольору розсіювача. Ще не так давно вважалося, що правильні передні протитуманні фари мають бути жовтого кольору. Промінь такого відтінку менше переломлюється крапельками вологи, але вже років зо двадцять усі автомобільні протитуманні фари роблять зі склом без будь-якого кольору.

Завдяки широкому променю в темну пору доби протитуманні фари допомагають освітити поверхню поза проїзною частиною

Власне, головне, щоб вам не дісталася фара із синім склом або із лампою з високою кольоровою температурою, на кшталт сумнозвісного ксенону або ”надпотужного” діоду. Тому що промінь синіх тонів дужче розсіюється в тумані, і відчутної користі від таких протитуманок не буде. Дешеві світлодіодні протитуманки не варто купувати ще й тому, що вони не служитимуть довго: дешевими надійні діоди не бувають.

Рекомендація Авто24

Протитуманки найбільш важливі на заміських трасах, тому якщо ваші поїздки пов’язані з далекими маршрутами за будь-якої погоди, вам просто необхідно мати такі світлові прилади (маються на увазі перш за все передні фари). При купівлі намагайтеся придбати стандартні протитуманки, призначені для вашої моделі – так більше шансів, що вони матимуть промінь правильної форми й світитимуть на дорогу, а не в стіну туману. І приділіть більше уваги правильному розміщенню протитуманок, адже від неправильно встановлених як мінімум не буде користі для вас, а у гіршому випадку вони засліплятимуть інших водіїв.

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