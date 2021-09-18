Туман – не совсем типичная для Украины погода, но и нескольких часов плохой видимости может хватить, чтобы случились большие неприятности. Кроме главного противотуманных средства – осторожности со стороны водителя, есть один общедоступный технический помощник – противотуманные фары.

Противотуманные фары бывают передние и задние, сегодня мы поговорим о том, что впереди. Почему они, несмотря на свои небольшие размеры и скромную мощность, в тумане эффективнее оптики головного света? Секретов два: во-первых, в месте расположения: передние противотуманки должны быть установлены как можно ниже. Потому что туман никогда не лежит прямо на дороге, всегда есть прослойка чистого прозрачного воздуха над почвой – противотуманные фары должны светить именно в этот слой.

Главная сущность противотуманных фар в их низком расположении и плоской форме луча

А чтобы луч не поднимался выше и не трогал "тело" тумана, у противотуманки есть второй секрет – плоский и широкий луч (угол рассеивания по горизонтали 55 – 56 градусов). Такой луч захватывает всю полосу движения и еще немного обочину, но не ослепляет встречных водителей.

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Какие бывают противотуманки

Сущность противотуманных фар в том, что они светят под туман, поэтому соответственно их луч не натыкается на миллиарды микрокапель, висящих в воздухе и собственно образующих туман. В том и проблема фар ближнего и дальнего света, они подсвечивают микрокапли тумана и превращают туман перед машиной в белую непрозрачную стену.

На многих современных машинах противотуманки выполняют дополнительную функцию – подсвечивают соответствующую обочину в повороте

Большинство современных автомобилей имеют передние противотуманки по умолчанию, и конструктивно они часто стоят в бампере, реже – в одном блоке с оптикой головного света. Интересно, что в бамперах абсолютного большинства автомобилей используются круглые противотуманки диаметром 90 мм.

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Показательно, что передние противотуманные фары в соответствии с требованиями действующих автомобильных стандартов (Правил ЕЭК ООН №19) имеют ограничения по яркости. Иначе говоря, противотуманки не могут быть слишком яркими, иначе они будут ослеплять и своего водителя, и водителей встречных машин. К сожалению, многие из no-name производителей светотехники этого норматива не соблюдают Еще чаще "тюнинговые" и контрафактные противотуманки имеют неправильное светораспределение, выдавая узкий и длинный луч, который невозможно превратить в вышеупомянутый противотуманный путем регулирования при монтаже.

Как ни странно, на большинстве автомобилей европейского рынка на заводе устанавливают противотуманки одного типоразмера – 90 мм

Отметим здесь, что противотуманная фара с правильным светораспределением кроме езды в тумане может помогать водителю лучше видеть края дороги. Недаром же на современных моделях автомобилей эти фары часто используют для подсветки того или иного обочину в поворотах.

Не годятся для использования

К сожалению, и автовладельцы, и продавцы, и очень часто производители фар воспринимают противотуманки как тюнинговый аксессуар. И пытаются с одной стороны, наделить их чрезвычайной мощностью, а с другой, не уделяют внимания правильному светораспределению. Поэтому мы бы не советовали покупать противотуманки от неизвестного производителя и сомнительного на вид качества.

Есть несколько важных соображений относительно цвета рассеивателя. Еще не так давно считалось, что правильные передние противотуманные фары должны быть желтого цвета. Луч такого оттенка меньше преломляется капельками влаги, но уже лет двадцать все автомобильные противотуманные фары делают со стеклом без всякого цвета.

Благодаря широкому лучу в темное время суток противотуманные фары помогают осветить поверхность вне проезжей части

Собственно, главное, чтобы вам не досталась фара с синим стеклом или с лампой с высокой цветовой температурой, вроде пресловутого ксенона или "сверхмощного" диода. Потому что луч синих тонов сильнее рассеивается в тумане, и ощутимой пользы от таких противотуманок не будет. Дешевые светодиодные противотуманки не стоит покупать еще и потому, что они не будут служить долго: дешевыми надежные диоды не бывают.

Рекомендация Авто24



Противотуманки наиболее важны на загородных трассах, поэтому если ваши поездки связаны с дальними маршрутами при любой погоде, вам просто необходимо иметь следующие световые приборы (имеются в виду прежде всего передние фары). При покупке старайтесь приобрести стандартные противотуманки, предназначенные для вашей модели – так больше шансов, что они будут иметь луч правильной формы и светить на дорогу, а не в стену тумана. И уделите больше внимания правильному размещению противотуманок, ведь от неправильно установленных как минимум не будет пользы для вас, а в худшем случае они будут слепить других водителей.

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