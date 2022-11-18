Гданськ став другим містом у Польщі, де можна отримати послугу обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні.

Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України географія надання послуг розширюється. Це безпрецедентна ситуація, що документи, які дають право керувати транспортними засобами однієї країни, видаються на території іншої.

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Від 15 жовтня послуга обміну українського посвідчення водія стала доступною в Гданську, а від початку вересня надавалась у Варшаві. Отже, отримати державні послуги за кордоном стає ще зручніше. За перші 2 дні, як послуга надається у Гданську, нею встигли скористатись 17 українців.

Це стало можливим завдяки відкриттю ще одного центру надання державних послуг ДП «Документ». Він розпочав працювати за адресою: Гданськ, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ «Kaufland — Galeria Chełm»).

Послуга обміну посвідчення надається:

у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії — 2 роки);

у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Записатись на обмін можливо онлайн — через електронну чергу та в порядку «живої» черги — отримавши талон безпосередньо в приміщенні ДП «Документ».

Важливо, що послуга обміну надається лише особисто, лише за наявності фізичного документу, оскільки наявне свідоцтво водія потрібно передати адміністратору центру ДП «Документ». Необхідні документи для отримання послуги:

паспорт громадянина України;

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Алгоритм надання послуги включає такі кроки: адміністратор ДП «Документ» отримує від громадян заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд до сервісного центру МВС. Адміністратор розглядає заявку і підтверджує або ні, у разі отримання згоди — успішного опрацювання заявки — працівник ДП «Документ» друкує посвідчення водія на бланку. Готове посвідчення водія можна забрати у день звернення.

Графік ДП «Документ» у Гданську, за яким можна отримати послугу обміну посвідчення водія:

вт-пт: 10:00−17:00,

сб: 10:00−15:30,

нд, пн — вихідні.

Нагадаємо, від кінця серпня у Варшаві за адресою 02-222, Єрусалимська алея, 179, ТРЦ «Blue City» також працює центр ДП «Документ», де можна обміняти українське посвідчення водія. Станом на 16 листопада 2022 року там вже здійснено 1144 обміни посвідчень водія.

У рамках співпраці ДП «Документ» та Головного сервісного центру МВС очікується розширення можливостей надавати такі ж послуги з обміну посвідчення водія у Кракові.