Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине.

Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины география предоставления услуг расширяется. Это беспрецедентная ситуация, когда документы, которые дают право управлять транспортными средствами одной страны, выдаются на территории другой.

Читайте также: В каких странах ЕС можно пользоваться украинскими водительскими удостоверениями

С 15 октября услуга обмена украинского водительского удостоверения стала доступной в Гданьске, а с начала сентября предоставлялась в Варшаве. Поэтому получить государственные услуги за границей становится еще удобнее. За первые два дня с тех пор, как услуга начала предоставляться в Гданьске, ею успели воспользоваться 17 украинцев.

Это стало возможным благодаря открытию еще одного центра предоставления государственных услуг ГП "Документ". Он начал работать по адресу: Гданьск, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ Kaufland - Galeria Chełm).

Услуга обмена удостоверения предоставляется:

в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);

когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских прав, выданных впервые, поскольку их срок действия – 2 года);

в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, надписи не читаются).

Записаться на обмен можно онлайн – через электронную очередь и в порядке «живой» очереди – получив талон непосредственно в помещении ГП «Документ».

Важно, что услуга обмена предоставляется только лично, только при наличии физического документа, поскольку имеющееся водительское свидетельство нужно передать администратору центра ГП «Документ». Необходимые документы для получения услуги:

паспорт гражданина Украины;

справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение водителя, подлежащее обмену.

Алгоритм предоставления услуги включает в себя следующие шаги: администратор ГП «Документ» получает от граждан заявку, заполняет определенную форму и передает ее на рассмотрение в сервисный центр МВД. Администратор рассматривает заявку и подтверждает ее или нет, в случае получения согласия – успешной проработки заявки – работник ГП «Документ» печатает водительское удостоверение на бланке. Готовое водительское удостоверение можно забрать в день обращения.

График ГП «Документ» в Гданьске, по которому можно получить услугу обмена водительского удостоверения:

вт-пт: 10:00-17:00,

сб.: 10:00−15:30,

вс, пн – выходные.

Напомним, с конца августа в Варшаве по адресу: 02-222, Иерусалимская аллея, 179, ТРЦ Blue City также работает центр ГП «Документ», где можно обменять украинское водительское удостоверение. По состоянию на 16 ноября 2022 года там уже совершили 1144 обмена водительских прав.

В рамках сотрудничества ГП «Документ» и Главного сервисного центра МВД ожидается расширение возможностей предоставлять такие же услуги по обмену водительского удостоверения в Кракове.