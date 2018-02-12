На одному з інтернет-автобазарів виставлено українську класику, вартість якої сягає цінника за новенький Ford Fiesta. Маємо змогу побачити, за що продавець хоче отримати таку солідну суму.

На інтернет-площадці Drom.ru у Росії виставлено класичний “Запорожець” ЗАЗ-968М 1987 року випуску з вражаючим цінником у півмільйона російських рублів, що становить близько 255 тисяч гривень чи $9000.

Стан цього ЗАЗ-968М віком більше 30 років вражає

Екстравартість українського автомобіля радянського перідоу обумовлена його кондицією. як зазначено у тексті оголошення, автомобіль було зареєстровано на одного власника, пробіг складає 17 тісяч кілометрів, з яких жодного кілометру він не проїхав узимку, а зберігався увесь час у закритому гаражі.

За ті ж гроші, що просять за “Запорожець” можна придбати, наприклад, новенький Ford Fiesta

Усі елементи, вузли та агрегати “Запорожця” – рідні, включаючи й оригінальні шини. Зберіглися навіть фірмові аксесуари.

Ані сантиметру іржі! От що значить гаражне зберігання та дбайлива експлуатація

Продавець запевняє, що на кузові автомобіля взагалі відсутні сліди корозії, а автомобіль ніколи не реставрувався. Більше того, у оголошенні значиться, що “дев’ятсот шістдесят восьмий” є призером кількох виставок ретро-техніки.

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