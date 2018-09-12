В одному з сервісних центрів МВС було встановлено крісло зроблене з заглушок, що використовуються замість паска безпеки. Таким чином водіїв спонукають до використання ременів безпеки.

Сервісні центри МВС розпочали акцію зі збору автомобільних заглушок, аби привернути увагу водіїв до необхідності дотримання вимог безпеки на дорозі та користування ременями безпеки. Під час запуску кампанії презентували також арт-об’єкт – автокрісло з ременем безпеки, що створене з 1 079 заглушок. Останні зібрані врамках акції мережі АЗК “ОККО” “Здай заглушку – обери життя”.

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“Саме сервісні центри МВС щоденно контактують безпосередньо з водіями. Тому ми вважаємо за необхідне в рамках своєї соціальної відповідальності ініціювати та підтримувати акції, що спрямовані на безпеку на дорозі. Правила дорожнього руху зобов'язують бути пристібнутими, це просте правило, яке має базуватися, в першу чергу, на свідомості збереження себе та оточуючих”, – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.