Такі машини отримають різноманітні преференції.

Департамент транспорту Великобританії розглядає можливість розділення транспорту на звичайний і “зелений” за допомогою реєстраційних знаків відповідного кольору. Власники такого транспорту отримають певні привілеї.

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Рішення покликане стимулювати споживачів купувати екологічний транспорт. Наприклад, власникам зелених номерів можуть дозволити їздити по смугах громадського транспорту.

“Зелені номерні знаки є чудовим способом сприяти підвищенню рівня поінформованості про зростаючу популярність електротранспорту у Великобританії та заохочуватиме людей і собі придбати такий транспортний засіб”, – зазначив Кріс Грейлінг, міністр транспорту.

Пропозицію буде роглянуто цього тижня на самміті Автомобілі з нульовими викидами (Zero Emission Vehicle Summit).

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