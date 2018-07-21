Компактні автомобілі допомагають економити не тільки гроші. Peugeot 108 дозволяє рідко заїжджати на заправки і не витрачати дорогоцінні хвилини в пошуках місця для паркування.

Фінансова сторона експлуатації автомобіля, безумовно, важлива. Нехай вартість палива, страховки і вартість ТО відрізняється в залежності від регіону, обраної компанії або розміру індивідуальної знижки, загальну картину все ж можна змалювати.

20. Технічні особливості

Простота конструкції Peugeot 108 дає йому багато переваг. Атмосферний двигун дозволяє впевнено дивитися в майбутнє – проблем з турбіною не буде з причини її відсутності, вимоги до якості палива не настільки високі, як в надувних побратимів.

Проста підвіска теж не повинна докучати неприємностями. Класичний макферсон спереду і проста балка ззаду є чи не найнадійнішими з усіх можливих конструкцій.

Побоювання викликає лише трансмісія – на більшості авто з подібною конструкцією ресурс зчеплення рідко перевищує 60-80 тис. км. Акуратна експлуатація здатна продовжити ресурс зчеплення до 100-120 тис. км пробігу.

21. Вартість

Початкова вартість Peugeot 108 – 338 400 грн. (12 900 доларів). Найсильнішим конкурентом по частині вартості можна вважати узбецький Ravon R2, ціни на який починаються від 198 450 грн. (7 560 доларів). Якщо мова про стильні автомобілі, то одним із суперників буде Kia Picanto з початковою вартістю 382 250 грн. (14 560 доларів).

22. Здешевлення

Якщо прицінитися до попередника нашого сьогоднішнього героя – Peugeot 107, приміром, п'ятирічного віку, його реальна вартість на вторинному ринку України виявиться близько 6 000 – 7 000 доларів. При цьому, його початкова ціна п'ять років тому була близько 10 тис. доларів. Відповідно, можна припустити, що Peugeot 108 за п'ять років втратить 30-40% вартості.

23. Поточні витрати

Якщо вірити бортовому комп'ютеру, то середня витрата палива за час тесту досягла майже шести літрів на 100 км пробігу. Виходить, що при вартості бензину 1,1 долар за літр, за п'ять років і 100 тис. км пробігу на пальне доведеться витратити 6 600 доларів.

Сумарні витрати на планові ТО, які потрібно провести за всі 100 тис. км пробігу, складуть близько 1 000 доларів. Річна страховка на п'ять років на умовах КАСКО буде коштувати близько 3 000 доларів.

24. Загальний бюджет

Таким чином, купуючи базову комплектацію Peugeot 108 за 12 900 доларів, потрібно бути готовим до того, що через п'ять років вона подешевшає в середньому на 35% (-4 500 доларів), на бензин доведеться витратити 6 600 доларів, на ТО близько 1 000 доларів і на КАСКО – біля 3 000 доларів. Підсумкова вартість володіння автомобілем протягом п'яти років складе близько 15 000 доларів. А це біля 250 доларів на місяць.

Читайте детальний тест-драйв Peugeot 108 по 24 параметрах:

Зовні

1.Зовнішній вигляд

2.Імідж

3.Індивідуалізація

Всередині

4.Ергономіка водійського місця

5.Оглядовість

6.Салон

7.Багажник

Електроніка

8.Системи комфорту

9.Мультимедіа

10.Акустика

11.Рівень автономії

Механіка

12.Мотор

13.Коробка

14.Прохідність

15.Підвіска

Водіння

16.Керованість

17.Динамічність

18.Тормози

19.Безпека

Експлуатація

20.Технічні особливості

21.Вартість

22.Здешевлення

23.Вартість утримування

24.Підсумкова вартість

Експлуатація

20.Технічні особливості

21.Вартість

22.Здешевлення

23.Вартість утримування

24.Підсумкова вартість