У США на ринок повертаються двигуни V8

У середині березня 2025 року Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) оголосило про масштабний пакет змін до існуючих правил. Це результат обіцянок Дональда Трампа, Президента Сполучених Штатів, який наполягав на послабленні стандартів щодо вихлопних газів і поставив під сумнів ідеї, пов’язані з просуванням електромобілів (що виглядає вкрай парадоксально з огляду на тісні зв’язки Трампа з Ілоном Маском) – повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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Реакція американських автовиробників не забарилася: вже відомо, що цього року V8 у версії HEMI 5,7 л буде повернуто на пікап RAM 1500, який досі пропонується максимум з V6. Це також натякає на те, що невдовзі у списку доступних для замовлення з’являться й інші варіації HEMI – на 6,4 та 6,2 л, які пропонуватимуть для Dodge Charger та Durango.

Місцеві експерти авторинку очікують, що V8 повернеться і на Jeep – спершу на лімітований випуск Wrangler Rubicon, згодом на «звичайні» Grand Cherokee та Grand Wagoneer.

Нагадаємо, в Україні зараз для першої реєстрації автомобілів діють екологічні стандарти «Євро-2» для вживаних легковиків, та «Євро-5» для нових легковиків і всіх інших транспортних засобів з ДВЗ. У 2027 році для всіх ТЗ, крім легковиків з пробігом, буде введений «Євро-6».