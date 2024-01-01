В США на рынок возвращаются двигатели V8

В середине марта 2025 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о масштабном пакете изменений в существующие правила. Это результат обещаний Дональда Трампа, Президента Соединенных Штатов, который настаивал на ослаблении стандартов по выхлопным газам и поставил под сомнение идеи, связанные с продвижением электромобилей (что выглядит крайне парадоксально, учитывая тесные связи Трампа с Илоном Маском) – сообщает Институт исследований авторынка.

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Реакция американских автопроизводителей не заставила себя ждать: уже известно, что в этом году V8 в версии HEMI 5,7 л будет возвращен на пикап RAM 1500, который до сих пор предлагается максимум с V6. Это также намекает на то, что вскоре в списке доступных для заказа появятся и другие вариации HEMI – на 6,4 и 6,2 л, которые будут предлагать для Dodge Charger и Durango.

Местные эксперты авторынка ожидают, что V8 вернется и на Jeep – сначала на лимитированный выпуск Wrangler Rubicon, впоследствии на "обычные" Grand Cherokee и Grand Wagoneer.

Напомним, в Украине сейчас для первой регистрации автомобилей действуют экологические стандарты "Евро-2" для подержанных легковушек, и "Евро-5" для новых легковушек и всех других транспортных средств с ДВС. В 2027 году для всех ТС, кроме легковушек с пробегом, будет введен "Евро-6".