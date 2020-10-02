У вересні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1350 машин. За дев’ять місяців поточного року це є кращій результат.

У порівнянні з торішнім показником попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився на 28%, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Верховна Рада підтримала збільшення штрафів за перевантажені фури

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Fiat, яка майже у тричі збільшила реалізацію своїх автомобілів в Україні у порівнянні з вереснем минулого року до 351 шт. Renault у вересневому рейтингу марок посіла друге місце втративши в продажах 41%, закінчивши місяць з показником – 136 зареєстрованих машин. На третьому місці марка Citroen, попит на комерційні автомобілі якої збільшився у три рази і становив 134 од.

Четверте місце у Volkswagen, реєстрації автомобілів цієї марки виросли в річному численні у 2,5 рази, до 94 шт. Замикають ТОП-5 ринку нових комерційних авто минулого місяця відразу дві марки: MAN та Mercedes-Benz, в заліку яких по 74 авто. Водночас втрати Мерседеса від результату річної давнини становили 6%, а МАN відстав на 3%.

Всього з січня по вересень 2020 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7,7 тис. нових машин, що майже на 12% менше, ніж за той же період минулого року.