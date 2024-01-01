У яких випадках можна залишати місце ДТП: відповідь поліції

Протягом жовтня цього року патрульні Київщини розшукали та притягнули до відповідальності 36 водіїв, які покинули місце ДТП. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу розміром 3400 гривень.

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Що ж робити у випадку, якщо ви стали учасником ДТП?

Негайно зупиніть транспортний засіб.

Залишайтеся на місці ДТП.

Увімкніть аварійну сигналізацію і встановіть знак аварійної зупинки.

Не переміщайте транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди.

Надайте домедичної допомоги потерпілим, викличте медиків, або зверніться по допомогу до присутніх.

Якщо всі перелічені вище дії неможливі — відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП та положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце пригоди.

Повідомте про ДТП на лінію 102 або 112, запишіть прізвища й адреси очевидців та чекайте прибуття поліцейських. Збережіть всі сліди пригоди, обгородіть їх та організуйте об’їзд місця пригоди.

Також, якщо у ДТП відсутні травмовані, не завдано матеріальної шкоди третім особам, учасники ДТП не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси обов’язкового страхування, можна скласти європротокол.