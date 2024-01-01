Названо головні причини ДТП в 2024 році

ФОТО: УкрАвтопром|
Головні причини ДТП в 2024 році
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За даними патрульної поліції, з січня по серпень в Україні внаслідок ДТП загинуло 1918 осіб та було травмовано 20862 особи, повідомляє Укравтопром.
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Порівняно з аналогічним періодом 2023 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 10,5% - до 16621 випадків.
- Найчастіше у ДТП гинули через порушення безпечної (не встановленої) швидкості руху (1093 особи).
- Другою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування (305 осіб).
- На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (82 особи).
За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.