Названы главные причины ДТП в 2024 году

По данным патрульной полиции, с января по август в Украине в результате ДТП погибло 1918 человек и было травмировано 20862 человека, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 10,5% - до 16621 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения безопасной (не установленной) скорости движения (1093 человека).

Второй причиной, по количеству погибших, является нарушение правил маневрирования (305 человек).

На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (82 человека).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.