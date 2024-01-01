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Названы главные причины ДТП в 2024 году

С начала года в Украине в ДТП погибло более 1,9 тыс. человек. Статистика причин аварий удивила третьим местом.
Учтена печальная статистика ДТП в 2024 году - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Главные причины ДТП в 2024 году

Евгений Гудущан
logo25 сентября, 11:50
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По данным патрульной полиции, с января по август в Украине в результате ДТП погибло 1918 человек и было травмировано 20862 человека, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 10,5% - до 16621 случаев.

  • Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения безопасной (не установленной) скорости движения (1093 человека).
  • Второй причиной, по количеству погибших, является нарушение правил маневрирования (305 человек).
  • На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (82 человека).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

#Новости #Автособытие