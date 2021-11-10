Паніка навколо коронавірусу та пов’язані з нею обмеження громадського транспорту змусили українців більше користуватись приватними авто. В результаті споживання пального продовжує зростати.

У жовтні 2021 р. баланс ринку бензинів в Україні зріс на 16,4% (на 30,1 тис. т), до 213,7 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (183,6 тис. т) , повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

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Зростанню ринку сприяло насамперед збільшення імпорту товару. За підсумком звітного місяця він склав 123,7 тис. т, що на 29% більше за показник жовтня торік (95,8 тис. т).

Основний приріст у жовтні-2021 припав на постачання з Білорусі. Зокрема, білоруські НПЗ спрямували в Україну 106,5 тис. т бензинів, що на 39% більше, ніж на рік раніше. Загалом білоруські експортери нарощують постачання п'ятий місяць поспіль після зниження, спричиненого ремонтом Мозирського НПЗ у червні-липні.

Жовтневі відвантаження бензинів концерном ORLEN скоротилися на 10%, до 17,1 тис. т.

Внутрішнє виробництво бензинів за минулий місяць показало 3% зростання і склало 90 тис. т. З них 80 тис. т припало на продукт Кременчуцького НПЗ (+3,6% до жовтня-2020). Другий внутрішній виробник — державне "Укргазвидобування" — трохи скоротив виробництво, випустивши 10 тис. т бензинів проти 10,6 тис. т у жовтні-2020.

За даними "А-95", у січні-жовтні 2021 р. баланс ринку бензинів в Україні зріс на 13% (на 229,9 тис. т), до 2 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (1, 77 млн т).

Структура наповнення ринку бензинів у січні-жовтні 2021/2020 рр., тис. т: