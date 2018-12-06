Ввезення авто з Росії до України можуть заборонити. Проекти постанов Уряду вже підготовлені.

Чимало дискусій точилось навколо нових законів про розмитнення, про те, що у цих документах ані слова про обмеження імпортуавтомобілів із країни-агресора. І хоча в таких питаннях скоріше мав би працювати здоровий глузд імпортерів та покупців, однак, автомобілі з РФ хоч і в невеликих кількостях, та все ж потрапляють до України.

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Народний депутат Роберт Горват, разом із кількома своїми колегами, надіслав депутатське звернення до Уряду стосовно заборони ввезення на митну територію України транспортних засобів, що мають походження із РФ. Відповідь нардепи отримали наступну: “Мінекономрозвитку підготувало проекти постанов,якими пропонується продовжити дію постанов КМУ №1146 та 1147 до 31 грудня 2019 року”.

Якщо в постанову КМУ №1147 (в якій міститься перелік товарів, імпорт яких заборонено з території РФ) будуть додані транспортні засоби,тоді їх розмитнення не просто стримуватиметься підвищеними ставками мита, а буде зупинене взагалі.