У мережах АЗС близько 30 - 40% паспортів якості палива сфальсифіковані. Такого висновку дійшла за результатами перевірок Держінспекція з екології.

На роздрібному ринку палива в Україні дуже багато сфальсифікованих документів (паспортів якості), які автозаправні мережі надають Державній екологічній інспекції під час документальної перевірки. Про це в заявила начальник відділу ринкового нагляду інспекції Олена Сібелева, повідомляє encorr.

“Ми говоримо про 30-40% документів, що є підозрілими”, – зазначила вона. За її словами, тіньові суб’єкти господарювання не мають ніяких реєстраційних та дозвільних документів, вони їх просто сканують для надання перевіряючим органам.

На даний момент Держінспекція виконує тільки документальну перевірку продукції, тобто відповідність паспортів якості палива технічним вимогам, але вже в наступному році, за словами чиновника, інспекція візьметься за лабораторні випробування (аналіз проб) якісної складової нафтопродуктів і зрідженого газу.

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За словами Сібельової, акредитованих лабораторій, які можуть проводити випробування, в Україні налічується близько 10. “Їх не вистачає, тому ми в таких умовах, що нам необхідно самим навчитися проводити дослідження”, – зазначила вона.

Протягом трьох кварталів 2020 року в рамках ринкового нагляду Держекоінспекція винесла 166 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму близько 5,2 млн грн. Всього проведено 634 перевірки на АЗС і автогазозаправних станціях по всій Україні.