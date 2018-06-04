Україна зайняла 130 місце з 137 за якістю дорожнього покриття в щорічному рейтингу, складеному швейцарською організацією The World Economic Forum. Про це свідчать дані рейтингу.

Україна, як і рік тому, знаходиться на сьомий з кінця позиції. Це обумовлено тим, в минулому році в рейтингу було на 7 країн більше - 144. Завдяки цьому фактору, формально Україна за рік поліпшила свій результат відразу на 7 позицій - в минулому році наша країна займала 137 місце у рейтингу.

Читайте також: Южаніна оголосила нові ставки для розмитнення автомобілів

Найгіршими визнані дороги в Мавританії, розташованої на північному заході Африки. Нижче України в рейтингу також Ємен, Гвінея, Мадагаскар, Гаїті, Конго. Росія зайняла 114 місце.

Лідером в цьому році за якістю доріг стали Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), потіснивши з першого місця Францію. На другому місці значиться Сінгапур, на третьому - Швейцарія. У десятці країн з найбільш якісними дорогами також Гонконг, Нідерланди, Японія, Франція, Португалія, Австрія. Замикають десятку США.