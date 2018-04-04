Автор першого вітчизняного суперкара показав перше фото міського двомісного компактного авто.

Українець Андрій Джазовський, відомий створеннням українського суперкару Hymera, оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук перше фото компактного міського автомобіля KUGEL. Двомісна машинка з двома дверима може стати конкурентом популярного в усьому світі та Україні smart fortwo. Також планується побудувати більш місткі варіанти моделі KUGEL.

Над цими проектами працює команда дизайнерів в Іспанії.

Поки що інформації про новий проект Джазовського мало, відома лише приблизна вартість серійного екземпляру – 9 тисяч євро.

Минулого року Андрій Джазовський привозив у Київ макет майбутнього суперкара Hymera. Його вартість оцінюється у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, що в Києві помічене ексклюзивне авто з "Матриці".