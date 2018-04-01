Пікап на базі престижного позашляховика Cadillac Escalade, який знімався в кінофільмі "Матриця", помічений в Києві на ліванських номерах. Це не першоквітневий жарт.

Не лише масові марки створюють автомобілі з кузовом пікап. Нещодавно Mercedes-Benz випустив свій перший пікап X-Class. А у США пікапи дуже популярні, тому їх випускають навіть під преміум-брендами Cadillac та Lincoln.

Cadillac Escalade EXT другого покоління. Для моделі Escalade це четверта генерація.

Один з таких представників був помічений в Києві. Це Cadillac Escalade EXT, який випускався на мексиканському заводі General Motors з 2002 по 2013 рік. Модель знімалась у популяному фільмі "Матриця: перезавантаження".

Концерн General Motors пожертвував 300 автомобілів різних моделей для використання у зйомках другої частини “Матриці”. Всі вони були розбиті.



Пікап не користувався особливою популярністю, тому його зняли з виробництва і не відновлювали після чергової заміни генерації Escalade.

Помічений в Києві Cadillac Escalade EXT має ліванські номери, адже окрім ринків Північної Америки, модель поставлялася і на Близький Схід.

Нагадаємо, що в Україні з’явиться новий пікап SsangYong