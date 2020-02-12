Броньований кузов-фургон на повнопривідному автомобільному шасі КрАЗ-5233НЕ вже на службі в українських військовиків.

Броньований кузов-фургон (БКФ) на автомобільному шасі КрАЗ-5233НЕ — це черговий результат співпраці у виробництві продукції спецпризначення ПрАТ “АвтоКрАЗ” із ПрАТ “Нафтоавтоматика”. Броньований металевий із теплоізоляцією кузов-фургон закритого типу на автомобільному базовому шасі КрАЗ-5233НЕ призначений для захисту особового складу (екіпажу), обладнання, зброї та боєприпасів, військового майна, документації від засобів вогневого враження противника, негативних впливів навколишнього середовища та його використання в умовах бездоріжжя, на будь-якій місцевості.

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За словами представників замовника, кузов-фургон, що конструктивно поділяється на два відсіки, на базі КрАЗ-5233НЕ, — це універсальний виріб, зокрема для облаштування комплексних апаратних зв’язку. Нещодавно відбувся огляд та приймання спецавтомобіля військовими, які підтвердили його відповідність вимогам комплектам конструкторської та технологічної документації. БКФ пристосований для встановлення обладнання, необхідного для виконання завдань за призначенням. У його складі: фургон (захисний корпус); система кондиціювання (кондиціонер на даху); система опалення (дизельний опалювач); система вентиляції (фільтровентиляційна установка); три багажних підвісних ящика; на верхній панелі (на даху) передбачене місце (майданчик) для розміщення майна; дві висувні металеві драбини; металева драбина для підйому на майданчик.

Автомобілі військового призначення обладнані системою керування тиском у шинах, управління якою здійснюється з кабіни автомобіля, і місцями для кріплення особистої зброї водія та пасажирів. Автомобілі-шасі КрАЗ колісних формул 4×4 та 6×6 використовуються для спецнадбудов військового призначення. На них базуються бойові комплекси РСЗВ, радіотехнічної розвідки, різні комплекси зв’язку, рухомі командні пункти. Це унікальна транспортна база для понтонно-мостових парків, авторемонтних майстерень, різного інженерного обладнання — паливозаправників, автоцистерн, кранових установок.

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