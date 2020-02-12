Бронированный кузов-фургон на полноприводном автомобильном шасси КрАЗ-5233НЕ уже на службе у украинских военных.

Бронированный кузов-фургон (БКФ) на автомобильном шасси КрАЗ-5233НЕ — это очередной результат сотрудничества в производстве продукции спецназначения Чао “АвтоКрАЗ” с Чао “Нафтоавтоматика”. Бронированный металлический с теплоизоляцией кузов-фургон закрытого типа на автомобильном базовом шасси КрАЗ-5233НЕ предназначен для защиты личного состава (экипажа), оборудования, оружия и боеприпасов, военного имущества, документации от средств огневого поражения противника, негативных воздействий окружающей среды и его использование в условиях бездорожья, на любой местности.

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По словам представителей заказчика, кузов-фургон, конструктивно делится на два отсека, на базе КрАЗ-5233НЕ, — это универсальное изделие, в частности для устройства комплексных аппаратных связи. Недавно состоялся осмотр и приемка спецавтомобиля военными, которые подтвердили его соответствие требованиям комплектам конструкторской и технологической документации. БКФ приспособлен для установки оборудования, необходимого для выполнения задач по назначению. В его составе: фургон (защитный корпус); система кондиционирования (кондиционер на крыше); система отопления (дизельный отопитель); система вентиляции (фильтровентиляционная установка); три багажных подвесных ящика; на верхней панели (на крыше) предусмотрено место (площадка) для размещения имущества; две выдвижные металлические лестницы; металлическая лестница для подъема на площадку.

Автомобили военного назначения оборудованы системой управления давлением в шинах, управление которой осуществляется из кабины автомобиля, и местами для крепления личного оружия водителя и пассажиров. Автомобили-шасси КрАЗ колесных формул 4×4 и 6×6 используются для спецнадстроек военного назначения. На них базируются боевые комплексы РСЗО, радиотехнической разведки, различные комплексы связи, подвижные командные пункты. Это уникальная транспортная база для понтонно-мостовых парков, авторемонтных мастерских, различного инженерного оборудования — топливозаправщиков, автоцистерн, крановых установок.

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