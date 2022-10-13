Деякі мережі АЗК заявили про обмежене споживання електроенергії

Одразу три мережі автозаправних станцій заявили про економне споживання електроенергії. Про це повідомляється на сторінках мереж у Facebook.

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Так, однією з перших про економію заявила мережа АЗК WOG. «Ми підтримуємо заклик органів державної влади щодо економії електроенергії. Відсьогодні мережа АЗК WOG обмежує використання електроенергії і освітлення автозаправних комплексів», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Схожу заяву зробили і в ОККО. «Приєднуємося, почали з офісів компанії у всіх регіонах. Економимо у пікові години у всіх приміщеннях, де це можливо. Над іншими варіантами працюємо», – повідомили в компанії, додавши, що завдяки «65 встановленим сонячним електростанціям на дахах наших АЗК ми мінімізуємо навантаження у містах».

Підтримали ініціативу і в мережі АЗК Socar, обмеживши споживання електроенергії і зменшивши використання освітлення на автозаправних комплексах. «Ми оптимізували споживання електроенергії, але не якість і сервіс», – зазначили в компанії.