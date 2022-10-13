Некоторые сети АЗК заявили об ограниченном потреблении электроэнергии.

Сразу три сети автозаправочных станций заявили об экономном потреблении электроэнергии. Об этом сообщается на страницах сетей Facebook.

Читайте также: Из-за повышения налогов в Украине уже начало дорожать топливо

Так, одной из первых об экономии заявила сеть АЗК WOG. «Мы поддерживаем призыв органов государственной власти относительно экономии электроэнергии. Сегодня сеть АЗК WOG ограничивает использование электроэнергии и освещение автозаправочных комплексов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Похожее заявление сделали и в ОККО. «Присоединяемся, начали с офисов компании во всех регионах. Экономим в пиковые часы во всех помещениях, где это возможно. Над другими вариантами работаем», – сообщили в компании, добавив, что благодаря «65 установленным солнечным электростанциям на крышах наших АЗК мы минимизируем нагрузку в городах».

Поддержали инициативу и в сети АЗК Socar, ограничив потребление электроэнергии и снизив использование освещения на автозаправочных комплексах. "Мы оптимизировали потребление электроэнергии, но не качество и сервис", – отметили в компании.