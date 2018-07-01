Подібний Cadillac Escalade в Україні коштує $150 тисяч, а в броньованому виконанні – 250 тисяч.

Машина придбана голові "Нафтогазу України" Андрію Коболеву. Таке рішення правління компанії прийняло у зв'язку з можливістю загроз життю та здоров'я високопоставленому чиновнику.

За даними "Економічної Правди", раніше Коболев користувався службовим Toyota Highlander без броні.

За три роки керівник "Нафтогазу" отримував неодноразові загрози життю та здоров’ю, йдеться у джерелі. Наприклад, у 2015 році його будинок обстріляли. Є підстави побоюватись замахів і в майбутньому.

Нагадаємо, що чиновники масово пересідають на "євробляхи".