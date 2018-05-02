У квітні був зафіксований спад продажів на ринку нових легкових автомобілів в Україні. Схоже, оптимістичні прогнози деяких експертів виявилися під загрозою.

У квітні 2018 року зусиллями всіх операторів автомобільного ринку вдалося реалізувати 6566 нових автомобілів, що на 2,5% менше, ніж в березні і на 0,5% менше, ніж в торішньому квітні.

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У рейтингу найбільш продаваних брендів відбулися істотні зміни. Так, позицію №1 в квітні повернула собі Toyota, зайнявши 12,4% українського авторинку. На друге місце вийшла Renault, випередивши Volkswagen. У топ-5 популярних брендів зайшов і Hyundai, з результатом 6,6% ринку. А замикає квітневу п'ятірку Audi.

Поліпшили свої позиції і дилери Nissan, Kia та Mazda. Досить стрімко наростили продажі Peugeot і Lexus. Непогано завершили місяць і дилери Citroen, Chevrolet, Fiat. Пожвавилися продажу і в бюджетному сегменті. Так, «друге дихання» в квітні отримали Lada і Geely.

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Всього ж за чотири місяці поточного року українські автодилери реалізували вже 25718 нових автомобілів, що на 11,5% більше, ніж в 2017-м, констатують в AUTO-Consultung. Правда динаміка приросту авторинку з кожним місяцем скорочувалася, поки в квітні не перетворилася в негативну. Потенціал для зростання авторинку, в поточних умовах, схоже вичерпався. Подальше зростання без змін «правил гри» в тому числі і на вторинному ринку вже буде проблематичним.