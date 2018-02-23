Кременчуцький автомобільний завод випустив нову модель з кабіною над двигуном.

Модель називається КрАЗ-5401В2 і представляє собою модель з компонуванням "кабіна над двигуном" та кузовом з бортами. Раніше подібні моделі КрАЗу мали виконання «голе шасі» (КрАЗ-5401Н2) та самоскид (КрАЗ-5401С2).

Як повідомляють на "АвтоКрАЗі", дану модель створено для Калуської ТЕЦ (Івано-Франківська обл.). Завод виграв тендер для цієї організації, в якому було чітко визначено технічні вимоги до вантажівки: вантажопідйомність 12 тонн, 300-сильний надувний двигун екологічного класу Євро 5, дев'ятиступенева КП із коробкою відбору потужності з підключенням насоса НШ-50 гідросистеми. Гальма обладнані антиблокувальною системою (АБС) із пневмовиводами під причіп.

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Платформа - оригінальна, власного виробництва з габаритами 5700х2500х1000. Також повідомляється, що в кабіні присутній “високий рівень комфорту”.

Автомобіль буде використовуватися замовником для забезпечення господарської діяльності Калуської ТЕЦ.

Зараз в арсеналі двовісних автомобілів Кременчуцького автозаводу полегшені шасі КрАЗ-5401 колісних формул 4х2 і 4х4, вантажопідйомністю 12, 10 і 9 т і 6 т, п'ятитонне шасі КрАЗ-4501Н2 (4х2), 7-тонний самоскид КрАЗ-5401С2, 12-тонний самоскид-зерновоз КрАЗ-5401С2 і бортовий КрАЗ-5401В2 також вантажопідйомністю 12 тонн. На черзі – нові безкапотні моделі від КрАЗу.

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