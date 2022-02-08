Перший політ Aeroprakt 20e був коротким, але успішним.

Aeroprakt 20e – це проект українського виробника надлегких літаків Aeroprakt. Компанія заснована у 1991 році конструкторами ОКБ імені О. К. Антонова Юрієм Яковлєвим та Олегом Литовченком на базі раніше створеного аматорського авіаклубу при АНТК ім. Антонова.

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Це перший електричний літак у лінійці компанії. Ймовірно, він побудований на базі моделі А-20 – двомісний “Ультралайт” з штовхаючим гвинтом, який існує в сільськогосподарській (А-20СХ) та спортивній модифікаціях (А-20SC).

Коротенький відеоролик першого польоту українського електролітака Aeroprakt 20e опублікували в TikTok. У небо його підняв засновник та головний конструктор компанії Юрій Яковлєв. Жодної технічної інформації про літак наразі немає. Відомо, що він укомплектований повністю електричною силовою установкою, а заряду акумуляторного блоку вистачає на 40 хвилин польоту. Даних про швидкість та дальність польоту теж немає.

Повноцінний ролик про Aeroprakt 20e розробники обіцяють опублікувати у YouTube наприкінці наступного тижня.