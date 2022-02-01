Якщо електромобіль спалахнув і горить його батарея – загасити полум'я дуже складно, а на практиці, у більшості випадків, неможливо. Найгірші справи з пожежною безпекою у гібридів, якраз вони спалахують найчастіше.

Страхова компанія AutoinsuranceEZ використала статистику американських організацій, які відповідають за безпеку дорожнього руху, щоб розвінчати міф про високий ризик займання електромобіля.

Читайте також: Тягачі та електромобілі: які авто найчастіше вивозять з України

Пожежі за участю електрокарів привертають багато уваги через новизну цього типу автівок і те що палаючу батарею майже неможливо погасити традиційними методами, але насправді трапляються не так часто, пише 3DNews.

За даними джерела, на 100 000 проданих електромобілів зазвичай припадає трохи більше 25,1 випадків їх загоряння.

У випадку з автомобілями, оснащеними ДВЗ, цей показник майже в 60 разів вищий – понад 1500 інцидентів на 100 000 проданих екземплярів.

Найгірші справи з пожежною безпекою у гібридів, якраз вони спалахують удвічі частіше за машини з одним лише ДВЗ – близько 3500 інцидентів на 100 000 проданих екземплярів.

Безумовно, специфіка горіння літієвих акумуляторів робить їх набагато складнішим об'єктом для роботи пожежних служб. Батарея електромобіля може спалахнути як у результаті дефекту, що виник з вини виробника, так і в результаті перегріву, або через механічне пошкодження корпусу.

Якщо врахувати, що блок батарей у сучасних електромобілів прийнято розташовувати в районі днища, то контакт із перешкодою на дорожньому полотні під час руху з великою швидкістю не обіцяє нічого хорошого.

Боротьба з горінням тягових батарей також вимагає від учасників процесу спеціальних навичок. Компанія Tesla у своїх рекомендаціях для рятувальних служб вказує, що гасити літієві батареї необхідно з використанням великих об'ємів води, а контролювати температуру акумуляторів слід протягом доби як мінімум.

Залишки тягової батареї після пожежі необхідно зберігати на відстані не менше 15 метрів від найближчих об'єктів, здатних підтримувати горіння.

Зниження вмісту марганцю та нікелю робить літієві акумулятори безпечнішими, але платити за це доводиться зниженням швидкості зарядки. Підвищення пожежної безпеки батарей є для їх розробників одним із головних завдань.