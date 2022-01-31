Українці все активніше позбавляються старих тягачів та вживаних електромобілів – кількість офіційних знять з обліку у цьому році збільшилась.

На українському авторинку у 2021 році встановили одразу чотири рекорди, що стосувалися імпорту та продажів нових і вживаних авто. Але є і п’ятий рекорд — найбільша кількість експортованих з України вживаних транспортних засобів. Скільки автомобілів покинули нашу країну торік, які моделі найбільше експортували та в які країни вивезли, дослідила команда Інституту досліджень авторинку.

Читайте також: В Україні ринок вживаних авто сягнув майже мільйона автомобілів

Скільки експортували машин з України

Загалом у 2021 році з метою експорту було знято з обліку 1 678 транспортних засобів. Це — вдвічі більше, ніж у 2020 році. Найбільше вживаних автомобілів покинули Україну у жовтні 2021 року — 208 штук.



Динаміка зняття з обліку транспортних засобів з метою експорту протягом 2021 року

Така динаміка може свідчити як про розвиток цього сегменту авторинку, так і про його вихід з тіні. Адже частину транспортних засобів можуть експортувати не дотримуючись процедури та не знімаючи з обліку, пояснюють експерти Інституту досліджень авторинку.

До речі, новими з України у 2021 році експортували лише 650 транспортних засобів без пробігу.

Який транспорт з України має попит за кордоном

З загальної кількості експортованих у 2021 році вживаних транспортних засобів найбільше вантажних авто — 1,2 тисячі, а також 429 легковиків, 174 причепів, 134 мотоцикли, 105 напівпричепів, 32 автобуси та 3 мопеди.

Типи транспортних засобів, знятих з обліку з метою експорту у 2021 році

Найбільш популярними за кордоном виявилися українські сідлові тягачі з пробігом — їх у 2021 році експортували 1 140 штук — це 68% від загальної кількості транспорту, яку вивезли за кордон протягом цього періоду.

Ще одна цікава тенденція — експорт електромобілів. Таких у році, що минув, вивезли 119 штук. “Нульове” розмитнення, налагоджений процес імпорту та розвинута сфера відновлення пошкоджених автомобілів сприяють новому виду автомобільному бізнесу.

Якого віку авто вивозять

Більшість транспортних засобів, які у 2021 році покинули територію України, не належали до категорії ретро. Найпопулярнішими роки випуску серед експортованого транспорту виявилися 1997...2002.



Вікова структура транспортних засобів, експортованих з України у 2021 році

Серед інших виділяється також транспорт 2018 та 2021 років випуску.

Автомобілів, старших 1970 року випуску, вивезли лише 112 штук.

Куди експортують автомобілі з України

Найбільше автомобілів з України експортували до Нідерландів — 310 штук. Найімовірніше, ця країна з розвинутою портовою інфраструктурою не є кінцевою точкою, а служить лише проміжним пунктом для подальшого транспортування цих авто.

Друга за популярністю виявилася Нігерія (267 авто). Автомобільний ринок цієї країни є одним з найбільших на континенті, а його основу складають вживані автомобілі з-за кордону. Найбільший попит там на дешеві, прості в обслуговуванні автомобілі — як, наприклад, тягачі випущені в кінці минулого століття. У країнах Європейського Союзу таких машин «на ходу» уже майже не залишилося, на відміну від України. Це й сприяє реекспорту такого транспорту.

На третьому місці — Польща, котра в більшості випадків також є проміжним пунктом та «вікном у Європу» для автомобілів, які вивозять з України.



Найпопулярніші країни, в які з України експортували вживані транспортні засоби у 2021 році

Серед інших країн варто виділити Афганістан та Йорданію, куди у 100% випадків експортували вживані сідлові тягачі. До Білорусі ж вивозили в основному вживані електромобілі.

Найпопулярніші моделі авто, експортовані з України

Найбільше з України експортували вживані вантажівки. Перше місце за популярністю зайняв DAF XF (547 штук). На другому і третьому місці опинилися Mercedes-Benz Actros та DAF CF відповідно.

З переліку виділяються аж три моделі Tesla — Model 3, Model S та Model X. Більшість з них вивезли до Білорусі.

З ретро автомобілів найбільше цікаві за кордоном у 2021 році були «Волги» ГАЗ-21.

Цікаво, що у рейтингу також присутні автобуси ЗАЗ A08, виготовлені на Запорізькому автомобільному заводі. Фактично це були нові транспортні засоби, виготовлені у 2021 році, які експортували до Польщі.

Найпопулярніші моделі вживаних транспортних засобів, знятих з обліку з метою експорту у 2021 році:

DAF XF — 547 Mercedes-Benz Actros — 151 DAF CF — 110 DAF 95 — 55 Tesla Model 3 — 50 Volvo FH — 47 Renault Magnum — 41 ГАЗ 21 — 40 Tesla Model S — 35 ГАЗ 24 — 30 DAF 85 — 24 Iveco Eurostar — 24 MAN TGA — 24 ЗАЗ A08 — 23 Tesla Model X — 22

Висновок

Виявляється, в Україні існує хоч невеликий, проте перспективний сегмент автобізнесу — (ре)експорт вживаних транспортних засобів. В основному з України вивозять вживані сідлові тягачі, електромобілі та ретро машини. При цьому сфера по трохи виходить з тіні, адже все частіше автомобілі офіційно знімають з обліку для вивезення за кордон.