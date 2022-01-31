Украинцы все активнее избавляются от старых тягачей и подержанных электромобилей – количество официальных снятий с учета в этом году увеличилось.

На украинском авторынке в 2021 году установили сразу четыре рекорда, которые касались импорта и продаж новых и подержанных авто. Но есть и пятый рекорд — наибольшее количество экспортируемых из Украины подержанных транспортных средств. Сколько автомобилей покинули нашу страну в прошлом году, какие модели больше всего экспортировали и в какие страны вывезли, исследовала команда Института исследований авторынка.

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Сколько экспортировали машин из Украины

Всего в 2021 году с целью экспорта было снято с учета 1 678 транспортных средств. Это – вдвое больше, чем в 2020 году. Больше всего подержанных автомобилей покинули Украину в октябре 2021 года — 208 штук.

Динамика снятия с учета транспортных средств с целью экспорта в течение 2021 года

Такая динамика может свидетельствовать как о развитии этого сегмента авторынка, так и о его выходе из тени. Ведь часть транспортных средств могут экспортировать не соблюдая процедуры и не снимая с учета, объясняют эксперты Института исследований авторынка.

Кстати, новыми из Украины в 2021 году экспортировали лишь 650 транспортных средств без пробега.

Какой транспорт из Украины пользуется спросом за рубежом

Из общего количества экспортированных в 2021 году подержанных транспортных средств больше всего грузовых авто — 1,2 тысячи, а также 429 легковушек, 174 прицепа, 134 мотоцикла, 105 полуприцепов, 32 автобуса и 3 мопеда.

Типы транспортных средств, снятых с учета с целью экспорта в 2021 году

Наиболее популярными за рубежом оказались украинские седловые тягачи с пробегом — их в 2021 году экспортировали 1 140 штук — это 68% от общего количества транспорта, которое вывезли за границу в течение этого периода.

Еще одна интересная тенденция – экспорт электромобилей. Таких в прошедшем году вывезли 119 штук. "Нулевое" растаможивание, налаженный процесс импорта и развитая сфера восстановления поврежденных автомобилей способствуют новому виду автомобильного бизнеса.

Какого возраста авто вывозят

Большинство транспортных средств, которые в 2021 году покинули территорию Украины, не принадлежали к категории ретро. Самыми популярными годами выпуска среди экспортируемого транспорта оказались 1997...2002.

Возрастная структура транспортных средств, экспортированных из Украины в 2021 году

Среди прочих выделяется также транспорт 2018 и 2021 годов выпуска.

Автомобилей, старше 1970 года выпуска, вывезли лишь 112 штук.

Куда экспортируют автомобили из Украины

Больше всего автомобилей из Украины экспортировали в Нидерланды – 310 штук. Вероятнее всего, эта страна с развитой портовой инфраструктурой не является конечной точкой, а служит лишь промежуточным пунктом для дальнейшей транспортировки этих авто.

Вторая по популярности оказалась Нигерия (267 авто). Автомобильный рынок этой страны является одним из крупнейших на континенте, а его основу составляют подержанные автомобили из-за рубежа. Наибольший спрос там на дешевые, простые в обслуживании автомобили — как, например, тягачи, выпущенные в конце прошлого века. В странах Европейского Союза таких машин "на ходу" уже почти не осталось, в отличие от Украины. Это и способствует реэкспорту такого транспорта.

На третьем месте – Польша, которая в большинстве случаев также является промежуточным пунктом и "окном в Европу" для автомобилей, которые вывозят из Украины.



Самые популярные страны, в которые из Украины экспортировали подержанные транспортные средства в 2021 году

Среди других стран стоит выделить Афганистан и Иорданию, куда в 100% случаев экспортировали подержанные седельные тягачи. В Беларусь же вывозили в основном подержанные электромобили.

Самые популярные модели авто, экспортированные из Украины

Больше всего из Украины экспортировали подержанные грузовики. Первое место по популярности занял DAF XF (547 штук). На втором и третьем месте оказались Mercedes-Benz Actros и DAF CF соответственно.

Из перечня выделяются аж три модели Tesla-Model 3, Model S и Model X. Большинство из них вывезли в Беларусь.

Из ретро автомобилей больше всего интересны за рубежом в 2021 году были "Волги" ГАЗ-21.

Интересно, что в рейтинге также присутствуют автобусы ЗАЗ A08, изготовленные на Запорожском автомобильном заводе. Фактически это были новые транспортные средства, изготовленные в 2021 году, которые экспортировали в Польшу.

Самые популярные модели подержанных транспортных средств, снятых с учета с целью экспорта в 2021 году:

DAF XF — 547 Mercedes-Benz Actros — 151 DAF CF — 110 DAF 95 — 55 Tesla Model 3 — 50 Volvo FH — 47 Renault Magnum — 41 ГАЗ 21 — 40 Tesla Model S — 35 ГАЗ 24 — 30 DAF 85 — 24 Iveco Eurostar — 24 MAN TGA — 24 ЗАЗ A08 — 23 Tesla Model X — 22

Вывод

Оказывается, в Украине существует хоть небольшой, но перспективный сегмент автобизнеса — (ре)экспорт подержанных транспортных средств. В основном из Украины вывозят подержанные седельные тягачи, электромобили и ретро машины. При этом сфера понемногу выходит из тени, ведь все чаще автомобили официально снимают с учета для вывоза за границу.