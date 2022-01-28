Lanos и Sens оказались самыми популярными автомобилями на внутреннем рынке Украины, потеснив с лидирующей позиции продукцию ВАЗ.

В прошлом году украинцы приобрели на внутреннем рынке 945,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. И хотя не удалось пересечь границу в миллион подержанных легковых автомобилей, был установлен другой рекорд – более 100 тыс. проданных автомобилей в декабре. Эксперты Института исследований авторынка определили причины роста рынка и модели подержанных легковушек украинцы покупали больше всего.

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Динамика внутренних продаж подержанных легковых автомобилей



По сравнению с 2020 годом продажи подержанных автомобилей выросли на 18%. Рынок плавно разгонялся в течение года и достиг пика в последний месяц года. За последнее десятилетие самый высокий месячный показатель внутренних перепродаж (94 тыс.) был зафиксирован только в июле 2020 года, когда после "локдауна" украинцы удовлетворяли отложенный спрос на регистрацию автомобилей и массово ставили на учет автомобили, приобретенные ранее, во времена закрытых сервисных центров МВД.

Динамика внутренних продаж подержанных легковушек в течение 2021 года.

Эксперты Института исследований авторынка выделяют основные причины роста внутренних перепродаж автомобилей:

Потребность в обострившейся мобильности во времена паники вокруг Covid-19. Опасность общественного транспорта очевидна. Необходимость личного транспорта возросла.

Автомобили стали доступнее. Изменение правил импорта способствовало удешевлению автомобилей и на внутреннем рынке.

Высокий спрос на автомобили в Украине в целом. Из-за искусственных ограничений действовавших много лет подряд и кое-где продолжают действовать в Украине образовавшийся дефицит автомобилей.

Украинцы все больше предпочитают легальное оформление покупки авто. Доверенности и продажи по техпаспорту постепенно уменьшаются. Это следствие, в частности, упрощение и удешевление этой процедуры.

При этом повышенный спрос существует именно на подержанные автомобили из-за их более низкой стоимости по сравнению с новыми. В 2021 году 60% продаж машин в Украине составляли автомобили стоимостью до 10 тыс. долларов. На фоне низкого уровня автомобилизации и низкой покупательной способности такая тенденция будет сохраняться и вдальнейшем.



Восстановление украинской экономики способствует росту продаж автомобилей. Во-первых, у украинцев стало больше. Во-вторых, определяющим фактором при покупке авто является уверенность в завтрашнем дне.

Льготный период "легализации" так называемых "евроблях" также увеличил количество внутренних перепродаж. Украинцы часто продавали только что оформленные машины, чтобы компенсировать потраченные средства.

Рост общего количества импорта подержанных автомобилей из-за рубежа. Конечно, ввоз машин с пробегом из-за границы способствует увеличению продаж и на внутреннем рынке.

Самые популярные модели подержанных автомобилей на внутреннем рынке



Больше всего (в 10,8% случаев) в течение 2021 года на внутреннем рынке украинцы выбирали автомобили марки Volkswagen. И такой результат года – одна из важных тенденций, ведь еще в 2020 году первенство занимали автомобили марки ВАЗ. Советское автомобильное наследие постепенно замещается подержанными авто из-за границы. Тем не менее, количество автомобилей этого бренда все еще значительно в структуре украинского авторынка – на уровне 10,6% всех внутренних перепродаж. Третье место заняли автомобили Skoda.

Доля брендов подержанных автомобилей среди внутренних перепродаж в течение 2021 года.

Среди моделей подержанных автомобилей, которые предпочитали украинцы в 2021 году, первенство занял Daewoo Lanos. В течение года приобрели суммарно 40,1 штук всех модификаций модели, включая Sens, Chanse и авто, выпущенные под брендом ЗАЗ и Chevrolet. Этот результат – "эхо" времен, когда при искусственно ограниченном выборе продали многие такие машины.

Второе место занял "народный" автомобиль украинцев среди свежепригнанных машин с пробегом – Volkswagen Passat (30,7 тыс.). На третьем месте очутилась Skoda Octavia.

Самые популярные подержанные автомобили среди внутренних перепродаж в течение 2021 года:

Lanos & Sens – 40 880 Volkswagen Passat – 30 697 Skoda Octavia – 27 996 Volkswagen Golf – 20 994 ВАЗ 2109/99 – 20 559 Renault Megane – 14 916 Ford Focus – 14 307 Chevrolet Aveo – 14 087 Skoda Fabia – 13 563 Opel Astra – 12 288 Toyota Camry – 11 647 ВАЗ 2107 – 10 058 BMW 5 Series – 9 994 ВАЗ 2110 – 9 255 Hyundai Sonata – 9 042 ВАЗ 2106 – 9 017 Mercedes-Benz E-Classe – 8 945 Volkswagen Jetta – 8 914 Mitsubishi Lancer – 8 765 Volkswagen Transporter – 8 692



В целом, рейтинг подержанных автомобилей на внутреннем рынке 2021 года не слишком отличается от показателей 2020. Предпочтения украинцев достаточно стабильны, а на рынке прослеживаются устоявшиеся тренды.