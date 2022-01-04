В 2021 году рынок новых легковых автомобилей вырос на 21 процент. Поменялись и лидеры.

В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2021 года количество новых легковых автомобилей – 10,5 тыс. шт. По сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов. Кстати, это самое большое количество новых автомобилей, которые регистрировались в декабре, начиная с 2014 года. Всего за прошлый год украинские номера получили 103,3 тыс новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года, сообщает Укравтопром.

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При этом в 2021 году три из двенадцати месяцев демонстрировали негативную динамику в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%), октябрь (-6%).

Положительный результат формировался в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24) %), ноябре (+22%) и декабре (+7%).

По итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала Toyota – 15 232 авто которой получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью японской марки стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6066 регистраций за двенадцать месяцев.

На втором месте Renault, продажи автомобилей которой в годовом исчислении уменьшились на 6% до 13 475 шт. Лидером марки был Renault Duster, в активе которого 5602 регистрации. Третий результат у Kia – 9138 шт. (+50% к 2020 г.) Объемообразующей моделью в продажах Kia остается Sportage, выбор на котором остановили 7124 покупателя. Четвертое место украинцы выделили Skoda, приобретя 6172 авто этой марки, что на 22% больше, по сравнению с предыдущим годом. Лучшими продажами в линейке Шкоды отличилась модель Kodiaq – 1628 шт. Замыкает лидерскую пятерку Nissan – 4815 регистраций (+26%). Самым большим спросом среди Ниссанов пользовался кроссовер Qashqai – 2264 шт. за год.

Также в ТОП-10 рынка 2021 года попали: Hyundai – 4797 шт. (+19%); Chery – 4653 шт. (+136%); Mitsubishi – 4220 шт. (+76%); Volkswagen – 4120 шт. (+12%); Suzuki – 3769 шт. (+27%).

Бестселлером года на украинском рынке стал автомобиль Kia Sportage c показателем 7124 регистрации.