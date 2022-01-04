У 2021 році ринок нових легкових автомобілів в Україні зріс на 21 відсоток. Змінились і лідери.

У грудні українці придбали і зареєстрували рекордну для 2021 року кількість нових легкових автомобілів – 10,5 тис. шт. У порівнянні з минулим роком грудневий ринок зріс на 7 відсотків. До речі, це найбільша кількість нових авто, що реєструвалися у грудні, починаючи з 2014 року. Всього за минулий рік українські номери отримали 103,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше показника 2020 року, повідомляє Укравтопром.

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При цьому, у 2021 році, три з дванадцяти місяців демонстрували негативну динаміку у річному обчисленні: січень (-19%), лютий (-9%), жовтень (-6%).

Позитивний результат формувався у березні (+45%), квітні (+174%), травні (+43%), червні (+21%), липні (+16%), серпні (+22%), вересні (+24%), листопаді (+22%) та грудні (+7%).

За підсумками року перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто завоювала Toyota – 15232 авто якої отримали свої реєстраційні номери, що на 14% більше, ніж у 2020 році. Найпопулярнішою моделлю цієї японської марки став компактний кросовер Toyota RAV-4 – 6066 реєстрацій за дванадцять місяців.

На другому місці Renault, продажі автомобілів якої в річному обчисленні зменшились на 6% до 13475 шт. Лідером марки був Renault Duster, в активі якого 5602 реєстрації. Третій результат у Kia – 9138 шт. (+50% до 2020 р.) Об’ємоутворюючою моделлю в продажах Kia залишається Sportage, вибір на якому зупинили 7124 покупці. Четверте місце українці надали Skoda, придбавши 6172 авто цієї марки, що на 22% більше, у порівнянні з попереднім роком. Кращими продажами в лінійці Шкоди відзначилась модель Kodiaq– 1628 шт. Замикає лідерську п’ятірку Nissan – 4815 реєстрацій (+26%). Найбільшим попитом серед Ніссанів користувався кросовер Qashqai – 2264 шт. за рік.

Також до ТОП-10 ринку 2021 року потрапили: Hyundai – 4797 шт. (+19%); Chery – 4653 шт. (+136%); Mitsubishi – 4220 шт. (+76%); Volkswagen – 4120 шт. (+12%); Suzuki – 3769 шт. (+27%).

Бестселером року на українському ринку став автомобіль Kia Sportage c показником 7124 реєстрації.