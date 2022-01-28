Lanos та Sens виявились найпопулярнішими авто на внутрішньому ринку України, потіснивши з лідируючої позиції продукцію ВАЗ.

У минулому році українці придбали на внутрішньому ринку 945,3 тис. легкових авто з пробігом. І хоч не вдалося перетнути межу в мільйон вживаних легковиків, було встановлено інший рекорд — понад 100 тис. проданих авто в грудні. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили причини зростання ринку та моделі вживаних легковиків, які українці купували найбільше.

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Динаміка внутрішніх продажів вживаних легковиків

У порівнянні з 2020 роком продажі вживаних авто зросли на 18%. Ринок плавно "розганявся" протягом 11 місяців та досягнув піку в останній місяць року. За останнє десятиліття найвищий місячний показник внутрішніх перепродажів (94 тис.) був зафіксований лише у липні 2020 року, коли після "локдауну" українці задовольняли відкладений попит на реєстрацію авто та масово ставили на облік авто, придбані раніше, в часи зачинених сервісних центрів МВС.

Динаміка внутрішніх продажів вживаних легковиків протягом 2021 року

Експерти Інституту досліджень авторинку виділяють основні причини зростання внутрішніх перепродажів авто:

Потреба в мобільності, що загострилася в часи паніки навколо Covid-19. Небезпека громадського транспорту очевидна. Необхідність індивідуального транспорту зросла.

Автомобілі стали доступнішими. Зміна правил імпорту сприяла здешевленню автомобілів і на внутрішньому ринку.

Високий попит на автомобілі в Україні загалом. Через штучні обмеження які діяли багато років поспіль і подекуди продовжують діяти в Україні утворився дефіцит автомобілів.

Українці все більше надають перевагу легальному оформленню купівлі авто. Довіреності та "продажі по техпаспорту" поступово зменшуються. Це — наслідок, зокрема, спрощення та здешевлення цієї процедури.

При цьому підвищений попит існує саме на вживані автомобілі через їх нижчу вартість у порівнянні з новими. У 2021 році 60% продажів машин в Україні становили автомобілі вартістю до 10 тис. доларів. На фоні низького рівня автомобілізації й низької купівельної спроможності така тенденція зберігатиметься і надалі.

Відновлення української економіки сприяє зростанню продажів автомобілів. По-перше, в українців стало більше коштів. По-друге, визначальним чинником при купівлі авто є впевненість у завтрашньому дні.

Пільговий період "легалізації" так званих "євроблях" також збільшив кількість внутрішніх перепродажів. Українці часто продавали щойно оформлені машини, щоб компенсувати витрачені кошти.

Зростання загальної кількості імпорту вживаних авто з-за кордону. Звісно, ввезення машин з пробігом з-за кордону сприяє збільшенню продажів і на внутрішньому ринку.

Найпопулярніші моделі вживаних авто на внутрішньому ринку

Найбільше (у 10,8% випадків) протягом 2021 року на внутрішньому ринку українці обирали автомобілі марки Volkswagen. І такий результат року — одна з важливих тенденцій, адже ще у 2020 році першість займали автомобілі марки ВАЗ. Радянський автомобільний спадок поступово заміщується вживаними авто з-за кордону. Проте, кількість автомобілів цього бренду все ще значна в структурі українського авторинку — на рівні 10,6% від усіх внутрішніх перепродажів. Третє місце зайняли автомобілі марки Skoda.

Частка брендів вживаних авто серед внутрішніх перепродажів протягом 2021 року

Серед моделей вживаних авто, якому надавали перевагу українці у 2021 році, першість зайняв Daewoo Lanos. Протягом року придбали сумарно 40,1 штук усіх модифікацій моделі, включно з Sens, Chanse та авто, випущеними під брендом ЗАЗ і Chevrolet. Цей результат — "відлуння" часів, коли за штучно обмеженого вибору продали багато таких машин.

Друге місце зайняв "народний" автомобіль українців серед свіжопригнаних машин з пробігом — Volkswagen Passat (30,7 тис.). На третьому місці опинилася Skoda Octavia.

Найпопулярніші вживані авто серед внутрішніх перепродажів протягом 2021 року:

Lanos & Sens — 40 880 Volkswagen Passat — 30 697 Skoda Octavia — 27 996 Volkswagen Golf — 20 994 ВАЗ 2109/99 — 20 559 Renault Megane — 14 916 Ford Focus — 14 307 Chevrolet Aveo — 14 087 Skoda Fabia — 13 563 Opel Astra — 12 288 Toyota Camry — 11 647 ВАЗ 2107 — 10 058 BMW 5 Series — 9 994 ВАЗ 2110 — 9 255 Hyundai Sonata — 9 042 ВАЗ 2106 — 9 017 Mercedes-Benz E-Classe — 8 945 Volkswagen Jetta — 8 914 Mitsubishi Lancer — 8 765 Volkswagen Transporter — 8 692

Загалом рейтинг вживаних авто на внутрішньому ринку 2021 року не надто відрізняється від показників 2020. Вподобання українців досить стабільні, а на ринку прослідковуються усталені тренди.