Если электромобиль загорелся и горит его батарея – потушить пламя очень сложно, а на практике, в большинстве случаев, невозможно. Худшие дела с пожарной безопасностью у гибридов, как раз они вспыхивают чаще всего.

Страховая компания AutoinsuranceEZ использовала статистику американских организаций, которые отвечают за безопасность дорожного движения, чтобы развенчать миф о высоком риске возгорания электромобиля.

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Пожары с участием электрокаров привлекают много внимания из-за новизны этого типа автомобилей и то что горящую батарею почти невозможно погасить традиционными методами, но на самом деле случаются не так часто, пишет 3DNews.

По данным источника, на 100 000 проданных электромобилей обычно приходится чуть более 25,1 случаев их возгорания.

В случае с автомобилями, оснащенными ДВС, этот показатель почти в 60 раз выше – более 1500 инцидентов на 100 000 проданных экземпляров.

Худшие дела с пожарной безопасностью у гибридов, как раз они загораются в два раза чаще машины с одним лишь ДВС – около 3500 инцидентов на 100 000 проданных экземпляров.

Безусловно, специфика горения литиевых аккумуляторов делает их гораздо более сложным объектом для работы пожарных служб. Батарея электромобиля может загореться как в результате дефекта, возникшего по вине производителя, так и в результате перегрева, или из-за механического повреждения корпуса.

Если учесть, что блок батарей у современных электромобилей принято располагать в районе днища, то контакт с препятствием на дорожном полотне во время движения с большой скоростью не сулит ничего хорошего.

Борьба с горением тяговых батарей также требует от участников процесса специальных навыков. Компания Tesla в своих рекомендациях для спасательных служб указывает, что гасить литиевые батареи необходимо с использованием больших объемов воды, а контролировать температуру аккумуляторов следует в течение суток как минимум.

Остатки тяговой батареи после пожара необходимо хранить на расстоянии не менее 15 метров от ближайших объектов, способных поддерживать горение.

Снижение содержания марганца и никеля делает литиевые аккумуляторы безопаснее, но платить за это приходится снижением скорости зарядки. Повышение пожарной безопасности батарей является для их разработчиков одной из главных задач.