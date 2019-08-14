Шахрайство при покупці нового авто – не така вже і рідкість. Деякі ошукані громадяни звертаються по допомогу не лише в поліцію, а і до профільних організацій.

"Останнім часом до Всеукраінськоі асоціації автомобільних імпортерів і дилерів надходять численні звернення від громадян, що хотіли придбати авто і стали жертвами аферистів (тобто, внесли аванс, але авто не отримали)", пише на своїй сторінці у FB Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

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Аналізом таких звернень встановлено, що громадяни вносили авансові платежі за обіцяне їм авто:

до організацій, назва яких є спорідненою з автобізнесом (в назві слова : мото, авто, транс, і т.д.), але які взагалі ніколи не мали навіть дозволу на право торгівлі авто та не були зареєстровані в ГСЦ МВС ;

до організацій, які незаконно зробили фальшиві печатки з назвами відомих імпортерів та дилерів і засвідчували цими фальшивими печатками угоди і квитанції про отримання авансу за авто.

В зв’язку з цим, ВААІД звернулась до МВС та ГСЦ МВС з пропозицією провести звірку офіційних торгових організацій та після цього офіційно оприлюднити на сайті МВС (ГСЦ МВС) інформацію щодо підприємств, які взагалі мають дозвіл на торгівлю авто для того, щоб люди, які вірять обіцянкам аферистів про "дешеві авто" взагалі могли б просто перевірити наявність фірми в переліку фірм, які мають від МВС дозволи на торгівлю авто (реєстрацію) та реальне місцеположення офісів фірм(салонів) для відсіювання " клонів".

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