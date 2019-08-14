Мошенничество при покупке нового авто – не такая уж и редкость. Некоторые обманутые граждане обращаются за помощью не только в полицию, а и в профильные организации.

"В последнее время в Всеукраинскую ассоциацию автомобильных импортеров и дилеров поступают многочисленные обращения от граждан, которые хотели приобрести авто и стали жертвами аферистов (то есть, внесли аванс, но авто не получили)", – пишет на своей странице в FB Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

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Анализом таких обращений установлено, что граждане вносили авансовые платежи за обещанное им авто:

в организации, название которых родственно с автобизнесом (в названии слова: мото, авто, транс и т.д.), но вообще никогда не имели даже разрешения на право торговли авто и не были зарегистрированы в ГСЦ МВД;

в организации, которые незаконно сделали фальшивые печати с названиями известных импортеров и дилеров и свидетельствовали этими фальшивыми печатями соглашения и квитанции о получении аванса за авто.

В связи с этим, ВААИД обратилась в МВД и ГСЦ МВД с предложением провести сверку официальных торговых организаций и после этого официально обнародовать на сайте МВД (ГСЦ МВД) информацию о предприятиях, которые вообще имеют разрешения на торговлю авто для того, чтобы люди, которые верят обещаниям аферистов о "дешевых авто" вообще могли бы просто проверить наличие фирмы в списке фирм, которые имеют от МВД разрешения на торговлю авто (регистрации) и реальное местоположение офисов фирм (салонов) для отсеивания "клонов".

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