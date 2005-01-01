Шкіряна сумка, кросівки, ваза, порцеляновий сервіз, окуляри та навіть електрогітара – усі ці речі виконані в стилі Lexus. На їх створення українські майстри витратили понад 2000 годин ручної праці.

Чотирнадцять найкращих українських майстрів своєї справи створили колекцію аксесуарів в стилі дизайну Lexus RX.

Брати Дума витратили понад 150 годин на створення 6 екземплярів елегантної шкіряної сумки RADIANT. Для втілення свого творчого задуму автори поєднали 3 види преміальної італійської матової шкіри рослинного дублення та ювелірну фурнітуру з гіпоалергенної латуні.

Віталій Потоцький поділився, що на створення однієї акустичної системи LIQUID було витрачено не менше 50 годин. Крім того, для реалізації свого задуму автор використав преміальну італійську шкіру NAPPA, динаміки Audiotech Fisher, аналоговий підсилювач звуку власної розробки та безліч інших деталей. Завдяки старанням майстра акустична система має своє характерне звучання.

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Тимофій Файн розробив спеціально для колекції краватку та шовкову хустку BUSIDO. Відправною точкою для створення малюнка на хустці став великий майстер фехтування і автор "Книги П’яти Кілець» Міямото Мусасі. В основу хустки прекрасно вписався малюнок в техніці японського живопису сашико. Для виготовлення аксесуарів автор використовував натуральний шовк.

Одним із найбільш коштовних предметів колекції можна вважати електрогітару з символічною назвою SOFIA – RX20. Для її виготовлення майстри Universum Guitars використали деревину цінних порід та витратили понад 400 годин! Ця унікальна гітара інкрустована цільним австралійським перламутром та на сьогодні існує тільки в одному екземплярі.

Нагадаємо, що Lexus названо серед ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2017 року.