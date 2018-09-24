Схоже, в поліції насправді вирішили зменшити витрати на ремонт патрульних Toyota Prius та Mitsubishi Outlander PHEV. Вже другу групу співробітників навчили безпечному кермуванню.

Ще одна група патрульних пройшла курс підготовки інструкторів з контраварійного водіння. Навчання для другої групи поліцейських тривали протягом 4 тижнів й проводили їх інструктори Академії водійської майстерності, за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу. Дев’ять патрульних з Києва отримали сертифікати про успішне завершення курсу.

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Майбутніх інструкторів навчали безпечному водінню в зимовий період, управлінню ризиками, техніці безпеки під час проведення тренінгів та сучасним тенденціям в розвитку безпеки автомобілів.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький привітав патрульних та зазначив, що для кожного поліцейського надзвичайно важливо уміти правильно керувати авто й правильно діяти у ситуаціях, пов'язаних з ризиком за кермом.

“Ті знання, які ви отримали — це база, необхідна вам на початковому етапі. Якщо ви взяли на себе місію бути інструктором, то маєте постійно вдосконалювати свої навички й працювати над собою. Це найголовніше”, — зауважив Олексій Білошицький.

Насамкінець представник Консультативної місії Європейського Союзу Маркус Саул відзначив високі досягнення патрульних під час навчання: “Ви успішно склали цей курс. Тепер ваше завдання передати ці знання вашим колегам й максимально вдосконалювати свої вміння на цьому етапі”.