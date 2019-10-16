За 9 місяців 2019 року українці придбали 27,4 тис. нових мотоциклів, що на 48,5% більше, ніж роком раніше.

Сезон 2019 року став найуспішнішим в історії для продавців мотоциклетної техніки, повідомляє AUTO-Consulting. За 9 місяців дилери реалізували нових мотоциклів більше, ніж за весь 2018 рік.

Ріст продажів нових мотоциклів відбувався на фоні слабкого попиту на вживану двоколісну техніку. Адже обсяг реалізації мотоциклів з пробігом мотоциклів склав лише одну десяту від показників нового моторинку, а зростання продажів було незначним, всього + 6%. Втім, тут не враховано "чорного" ввозу, тобто мотоциклів, які не реєструються в Україні взагалі.

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Лідери ринку мотоциклів 2019

На українському ринку в 2019 році домінують китайські виробники. У Топ-10 брендів лише один був не з Китаю - це індійський Bajaj. Лідерство за підсумками 9 місяців 2019 року зберіг Musstang, який вибрав кожен п'ятий покупець в Україні. На другому місці - мототехніка Spark з часткою 12%. А ось на третє місце в сезоні 2019 вийшов Lifan, яким вдалося зайняти 10% українського моторинку.

З іменитих брендів найкращі результати продемонструвала Honda, якій вдалося зайняти 1% українського ринку. З близькими показниками фінішували дилери BMW і Yamaha.

Змінились смаки українських споживачів за класами мотоциклів. Найбільше зростання припало на техніку Enduro (+59%). Активно росли квадроцикли і трицикли. А ось популярність круізерів та туристичних мотоциклів трохи знизилася, -8% і -2% відповідно. А продажі 50-кубових скутерів практично зійшли нанівець.

Варто зазначити, що 2019 рік ще не закінчився і у дилерів мототехніки ще є час поліпшити рекордний показник. Тепла осінь сприяє цьому.

Нагадаємо, що названо найпопулярніші мотоцикли в Україні.