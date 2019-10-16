За 9 месяцев 2019 года украинцы приобрели 27,4 тыс. новых мотоциклов, что на 48,5% больше, чем годом ранее.

Сезон 2019 года стал самым успешным в истории для продавцов мотоциклетной техники, сообщает AUTO-Consulting. За 9 месяцев дилеры реализовали новых мотоциклов больше, чем за весь 2018 год.

Рост продаж новых мотоциклов происходил на фоне слабого спроса на подержанную двухколесную технику. Ведь объем реализации мотоциклов с пробегом мотоциклов составил всего одну десятую от показателей нового моторынка, а рост продаж был незначительным, всего +6%. Впрочем, здесь не учтен "черный" ввоз, то есть мотоциклы, которые не регистрируются в Украине вообще.

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Лидеры рынка мотоциклов 2019



На украинском рынке в 2019 году доминируют китайские производители. В Топ-10 брендов только один был не из Китая – это индийский Bajaj. Лидерство по итогам 9 месяцев 2019 года сохранил Musstang, который выбрал каждый пятый покупатель в Украине. На втором месте – мототехника Spark с долей 12%. А вот на третье место в сезоне 2019 вышел Lifan, которому удалось занять 10% украинского моторынка.

Из именитых брендов лучшие результаты продемонстрировала Honda, которой удалось занять 1% украинского рынка. С близкими показателями финишировали дилеры BMW и Yamaha.

Изменились вкусы украинских потребителей по классам мотоциклов. Наибольший рост пришелся на технику Enduro (+59%). Активно росли квадроциклы и трициклы. А вот популярность круизеров и туристических мотоциклов немного снизилась, -8% и -2% соответственно. А продажи 50-кубовых скутеров практически сошли на нет.

Стоит отметить, что 2019 год еще не закончился и у дилеров мототехники еще есть время улучшить рекордный показатель. Теплая осень способствует этому.

Напомним, что названы самые популярные мотоциклы в Украине.