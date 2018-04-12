Прес-служба Державної фіскальної служби України рапортує про стрімкий зріст імпорту електромобілів. Все завдяки вдалій митній політиці держави.

З початку 2018 року в Україну було імпортовано 1744 транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, говориться в повідомленні прес-служби ДФС.

У січні 2018 року було ввезено 794 легкових електромобілів. У лютому цей показник становив 413 транспортних засоба, у березні – 537.

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Протягом першого кварталу минулого року в Україну було імпортовано 550 легкових автомобілів, оснащених електричними двигунами (у січні – 132, у лютому – 181, у березні – 237). А загалом, протягом 2017 року, в Україну було ввезено 2,7 тис. легкових електрокарів та інших транспортних засобів, оснащених електродвигунами.

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Нагадаємо, що цього року звільнені від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та реалізації транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.