У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 16,5 тис. легкових автомобілів, у тому числі бувших в експлуатації - 9,8 тис. шт.

Таким чином, частка імпортованих вікових авто на первинному ринку продовжує збільшуватись і становить вже понад 59%, повідомляє асоціація "Укравтопром".

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Для автомобільного секонд-хенду це новий рекорд, попередній був поставлений місяцем раніше, коли частка машин, що були в експлуатації, в первинних реєстраціях сягнула 58 відсотків. Щодо липневого результату минулого року попит на іномарки з пробігом виріс на 88 відсотків.

Найбільш популярними серед ввезених б/у авто були автомобілі марки Volkswagen, яких в минулому місяці було поставлено на облік 1566 шт. Це в 3,6 рази більше кількості реалізованих в липні нових автомобілів цієї марки.

Другий рядок рейтингу займає Renault з результатом 1399 уживаних автомобілів, що майже вдвічі більше обсягу реалізації нових Рено.

Третій результат у Шкоди – 951 авто з пробігом, такий показник на 89% перевершив кількість первинних реєстрацій автомобілів марки Skoda в тому ж місяці.

Беушні Форди знайшли в Україні 626 власників, що у 2 рази більше липневого обсягу реалізації нових легкових Фордів.

Замикає п'ятірку лідерів місяця Nissan – 519 машин не першої свіжості обзавелися українською пропискою (на 12% більше ніж нові авто цієї марки).

Найбільш ходовими моделями на українському первинному ринку легкових автомобілів з пробігом в липні були:

Renault Megane – 1026 шт.

Volkswagen Passat – 662 шт.

Skoda Octavia – 488 шт.

Nissan Leaf – 317 шт.

Volkswagen Golf – 292 шт.

Всього з початку року українські номери отримали 51,6 тис. легкових авто з пробігом, завезених з інших країн, що на 84% більше ніж за аналогічний період минулого року, а їх частка на первинному ринку склала 53 відсотки.