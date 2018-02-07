Кращим легковим автомобілем 2018 року став Ford Fiesta, кросовером – Mazda CX-5.

6 лютого у Києві назвали кращі автомобілі 2018 року, які вперше були представлені на ринку у минулому році. Конкурс проводить медіагрупа "Автоцентр" разом з Клубом автомобільних журналістів України.

Згідно результатів конкурсу, було оголошено дві головні номінації та 14 додаткових. Якщо взяти до уваги, що загалом за перемогу боролися 47 авто, то нагороду отримав майже кожен третій автомобіль-учасник.

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У номінації "Кросовер/SUV року в Україні 2018" перемогла Mazda CX-5. Експерти відзначили її яскраву зовнішність та високий рівень технологічних рішень.

Титул "Легковий автомобіль року в Україні 2018" завоював Ford Fiesta нового покоління. Це авто підкорило зразковою керованістю та сучасними опціями.

Окрім головних номінацій, було визначено переможців у класах:

Номінації та класи

Переможець

Малий клаc

Citroen C3

Економ-класс

Skoda Rapid

Компактний класс

Renault Megane Sedan

Бізнес-клас

Audi A5

Люкс-клас

Mercedes-Benz S-Class

Мінівени та фургони

Peugeot Traveller

Компактний міський кросовер

Toyota C-HR Hybrid

Компактний кросовер

Peugeot 3008

Средньорозмірний кросовер

Skoda Kodiaq

Повнорозмірний кросовер

Land Rover Discovery

Електромобіли та гібриди

Kia Niro

Купе та спортивні модифікациії

Mercedes-Benz E-Class Coupe

Дизайн

Range Rover Velar

Співвідношення ціна/якість

Citroen C-Elysee

Конкурс відбувається на основі голосування двох журі. До складу професійного входять 22 автомобільні журналісти, которі випробовують представлені автомобілі протягом всього року. В якості громадського журі виступають відвідувачі сайту autoroku.ua, які голосують за улюблені автомобілі. За даними організаторів, цього року таких було 45 тисяч. В фіналі голоси обох журі сумуються. Серед ноу-хау цьогорічного конкурсу - інспекція процесу голосування аудиторською компанією Baker Tilly.

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