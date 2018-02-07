Кращим легковим автомобілем 2018 року став Ford Fiesta, кросовером – Mazda CX-5.

6 лютого у Києві назвали кращі автомобілі 2018 року, які вперше були представлені на ринку у минулому році. Конкурс проводить медіагрупа "Автоцентр" разом з Клубом автомобільних журналістів України.

Згідно результатів конкурсу, було оголошено дві головні номінації та 14 додаткових. Якщо взяти до уваги, що загалом за перемогу боролися 47 авто, то нагороду отримав майже кожен третій автомобіль-учасник.

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У номінації "Кросовер/SUV року в Україні 2018" перемогла Mazda CX-5. Експерти відзначили її яскраву зовнішність та високий рівень технологічних рішень.

Титул "Легковий автомобіль року в Україні 2018" завоював Ford Fiesta нового покоління. Це авто підкорило зразковою керованістю та сучасними опціями.

Окрім головних номінацій, було визначено переможців у класах:

Номінації та класи Переможець Малий клаc Citroen C3 Економ-класс Skoda Rapid Компактний класс Renault Megane Sedan Бізнес-клас Audi A5 Люкс-клас Mercedes-Benz S-Class Мінівени та фургони Peugeot Traveller Компактний міський кросовер Toyota C-HR Hybrid Компактний кросовер Peugeot 3008 Средньорозмірний кросовер Skoda Kodiaq Повнорозмірний кросовер Land Rover Discovery Електромобіли та гібриди Kia Niro Купе та спортивні модифікациії Mercedes-Benz E-Class Coupe Дизайн Range Rover Velar Співвідношення ціна/якість Citroen C-Elysee

Конкурс відбувається на основі голосування двох журі. До складу професійного входять 22 автомобільні журналісти, которі випробовують представлені автомобілі протягом всього року. В якості громадського журі виступають відвідувачі сайту autoroku.ua, які голосують за улюблені автомобілі. За даними організаторів, цього року таких було 45 тисяч. В фіналі голоси обох журі сумуються. Серед ноу-хау цьогорічного конкурсу - інспекція процесу голосування аудиторською компанією Baker Tilly.

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