Поліцейські пообіцяли максимально ускладнити життя водіям, які люблять перевищувати швидкість. Як повідомив заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, з 13 травня на траси країни вийшли 25 додаткових нарядів з лазерними радарами TruCam – число “радарних” патрулів в країні досягло сотні.

Крім того, днями виповнилося півроку, як радари повернулися на дороги України після 9-річної перерви. То, чи змогли радари знизити число аварій і скількох лихачів вдалося зловити за допомогою цих апаратів.

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“З моменту початку використання приладів, з жовтня 2018 року, ми склали понад 138 тисяч постанов за даний вид порушень”, – повідомив Білошицький.

Ми ж проаналізували статистику аварійності на українських дорогах і з’ясували, що вперше за останні роки число аварій трохи знизилося. Наприклад, перед поверненням радарів аварійність була на рівні 14 тисяч ДТП в місяць. Це дані офіційного звіту патрульної поліції за вересень минулого року, коли радари ще не використовували і у поліції взагалі не було ніяких вимірювачів швидкості.

Через півроку, у квітні 2019 року, на трасах України відбулося трохи більше 12 тисяч аварій. Хоча швидкість вище дозволеної норми все одно залишається однією з головних причин смертності і травматизму. Зараз за добу в дорожніх аваріях гинуть в середньому 7 осіб, а травмуються – понад 60. ДТП за добу відбувається понад 390.

Якщо ж проаналізувати судові рішення, де фігурують лихачі, то можна виявити безліч фактів, коли водії навіть зараз, незважаючи на радари, мчать на швидкості понад 100 км/год в населених пунктах, хоча допустима швидкість – всього лише 50 км/год. Мало того, за ці півроку вже майже 300 водіїв спробували оскаржити постанови про штрафи, подаючи до суду на патрульних.

Порушники мотивували свої позови тим, що TruCam взагалі поза законом. Деякі з позовів судами першої інстанції були задоволені, але відчайдухи зазнали невдачі в апеляційних судах. Одна з таких справ нещодавно слухалася у Другому апеляційному адмінсуді (Харків).

У рішенні суду сказано, що жінка-водій в селі Циганське Полтавської області мчала зі швидкістю 108 км/год, після чого її зупинили поліцейські. Копи зняли порушення на фото за допомогою радара і виписали штраф на суму 510 грн.

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Водій не погодилася і подала в суд, мотивуючи це тим, що було недостатньо доказів її провини. У суді першої інстанції жінка виграла справу, але в апеляції її чекав провал – суддя визнав, що доказів достатньо, а сам радар використовується поліцейськими законно.