Полицейские пообещали максимально осложнить жизнь водителям, которые любят превышать скорость. Как сообщил заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, с 13 мая на трассы страны вышли 25 дополнительных нарядов с лазерными радарами TruCam – число "радарных" патрулей в стране достигло сотни.

Кроме того, на днях исполнилось полгода, как радары вернулись на дороги Украины после 9-летнего перерыва. Так смогли ли радары снизить число аварий и сколько лихачей удалось поймать с помощью мобильных телефонов.

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"С момента начала использования приборов, с октября 2018 года, мы составили более 138 тысяч постановлений за данный вид нарушений", – сообщил Билошицкий.

Мы же проанализировали статистику аварийности на украинских дорогах и выяснили, что впервые за последние годы число аварий несколько снизилось. Например, перед возвращением радаров аварийность была на уровне 14 тысяч ДТП в месяц. Это данные официального отчета патрульной полиции за сентябрь прошлого года, когда радары еще не использовали и в полиции вообще не было никаких измерителей скорости.

Через полгода, в апреле 2019 года, на трассах Украины произошло чуть больше 12 тысяч аварий. Хотя скорость выше разрешенной нормы все равно остается одной из главных причин смертности и травматизма. Сейчас за сутки в дорожных авариях погибают в среднем 7 человек, а травмируются – более 60. ДТП за сутки совершается более 390.

Если же проанализировать судебные решения, где фигурируют лихачи, то можно обнаружить множество фактов, когда водители даже сейчас, несмотря на радары, несутся на скорости свыше 100 км/ч в населенных пунктах, хотя допустимая скорость – всего лишь 50 км/ч. Мало того, за эти полгода уже почти 300 водителей попытались обжаловать постановления о штрафах, подавая в суд на патрульных.

Нарушители мотивировали свои иски тем, что TruCam вообще вне закона. Некоторые иски судами первой инстанции были удовлетворены, но отчаянные потерпели неудачу в апелляционных судах. Одно из таких дел недавно слушалось во Втором апелляционном административном суде (Харьков).

В решении суда сказано, что женщина-водитель в селе Цыганское Полтавской области неслась со скоростью 108 км/ч, после чего ее остановили полицейские. Копы сняли нарушения на фото с помощью радара и выписали штраф на сумму 510 грн.

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Водитель не согласилась и подала в суд, мотивируя это тем, что было недостаточно доказательств ее вины. В суде первой инстанции женщина выиграла дело, но в апелляции ее ждал провал – судья признал, что доказательств достаточно, а сам радар используется полицейскими законно.