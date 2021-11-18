Що правда, український екіпаж поїде не в загальному заліку, а в окремій категорії Dakar Classic, оскільки техніка, на якій виступають спортсмени, надто стара.

1 січня в Саудівській Аравії стартує 44-й за рахунком "Дакар". Це наймасштабніша, найтриваліша і виснажлива гонка в історії людства. Після значної перерви у марафоні візьме участь український екіпаж команди КМАМК. На "жовто-блакитному" Renault Kerax D-50 4x4 штурмувати аравійські піски вирушать пілот Сергій Малік, штурман Любомир Шумаков та механік Сергій Мартовенко.

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Мета українців - "розвідка боєм", тому вантажівка поїде не в загальному заліку, а в окремій категорії Dakar Classic. До неї допускаються рейдові автомобілі, випущені до 2000 року. У нашому випадку це 10,8-літровий дизельний Kerax 1998 року, який свого часу обслуговував команду Schlesser Aventures. Зрозуміло, музейна за мірками автоперегонів техніка братиме участь у дакарі за скороченою програмою.

Сергій Малік, який понад 20 років виношував плани створити спортивний автомобіль у співдружності з КрАЗом, орендував техніку у французької команди STA Competition. Вона спеціалізується на ралі-рейдах понад 20 років, надаючи сервісну підтримку заводським та фірмовим командам.

"Я був чимало здивований і навіть спантеличений, коли вперше приїхав до STA Competition і відразу був впізнаний. – Згадує початок переговорів Сергій Малик. – Виявляється, французи уважно відстежують нові конструкції вантажівок і добре запам'ятали КрАЗ, на якому ми приїхали у 2008 році. Тоді капотна компоновка була на диво - тільки зараз її взяли на озброєння всі, хто націлений на перемогу".