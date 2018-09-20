За сім місяців 2018 року в Україну завезли 107 941 легкових авто загальною вартістю у 1,2 мільярди доларів США.

Кількість ввезених автомобілів порявняно з 7 місяцями 2017 року збільшилась 31%, водночас їх вартість зросла лише на 0,5%. Це говорить про збільшення частки вживаних авто в загальному імпорті легкових автомобілів в Україну.

За липень 2018 року в країну завезли 18444 легкових автомобілі (+30% до липня 2017-го), на суму в 170,2 млн. доларів США, інформує Держстат.

Більше половини (56%) ввезених в Україну легкових автомобілів було імпортовано з країн Євросоюзу. Автомобілі з ЄС обійшлися українським імпортерам в 607 млн. доларів.

Нагадаємо, що український авторинок потроху набирає обертів.