Українці стали менше пити за кермом: статистика

У 2025 році поліція зафіксувала 138 047 протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП), повідомляє opendatabot.ua. Це на 8% менше, ніж у 2024 році, і перше зниження показника за останні п’ять років. До цього динаміка була зростаючою, що робить торішній результат статистичним переломом.

Водночас позитивний загальнонаціональний тренд не є рівномірним. У чотирьох регіонах кількість випадків нетверезого водіння зросла. Найбільший приріст зафіксовано на Рівненщині (+19%), Хмельниччині (+18%), Харківщині (+8,5%) та у Запорізькій області (+3%). Це може свідчити як про реальне збільшення порушень, так і про активізацію роботи поліції в окремих регіонах.

За абсолютними показниками найбільше протоколів складено у Дніпропетровській області — 13 519 випадків. До трійки антилідерів також увійшли Харківська область — 12 095 випадків та Одеська — 11 543. Найменше протоколів зафіксовано у Херсонській області — 1 138, Чернівецькій — 1 596 та Івано-Франківській — 1 897. Однак варто враховувати чисельність населення, масштаби транспортного потоку та безпекову ситуацію в регіонах, що безпосередньо впливають на статистику.

Окрім адміністративної відповідальності, у 2025 році відкрито 1 044 кримінальні провадження за ст. 286-1 КК України (керування транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі наслідки або повторність). До суду дійшло 59% цих справ, що свідчить про відносно високий рівень процесуального супроводу, хоча майже 41% проваджень залишаються на стадії досудового розслідування або були закриті.

Суттєвим є і показник аварійності. У 2025 році зафіксовано 643 ДТП із загиблими або травмованими, скоєні нетверезими водіями. Це на третину менше, ніж роком раніше. Внаслідок таких аварій загинуло 73 особи, ще 857 отримали травми.

Частка нетверезих водіїв у структурі тяжких ДТП також зменшилася. Якщо у 2023–2024 роках кожна 25-та дорожньо-транспортна пригода з загиблими або травмованими була пов’язана з алкоголем, то у 2025 році — кожна 40-ва. Це свідчить не лише про скорочення кількості протоколів, а й про відносне зменшення впливу алкогольного фактору на тяжку аварійність.

Попри позитивну динаміку, масштаб проблема залишається: понад 138 тисяч адміністративних протоколів — це фактично сотні виявлених нетверезих водіїв щодня.